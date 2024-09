Impegno del G7 per fine guerra e pace giusta Il segnale di Meloni al G7

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 6 settembre 2024) "Il Gruppo dei Sette ricopre un ruolo insostituibile nella difesa della libertà e della democrazia", ha detto la presidente del Consiglio Giorgiaoggi al G7 dei Parlamenti, in collegamento video. "Lo sviluppo e il rafforzamento della dimensione parlamentare del G7 rappresenta un valore aggiunto, ed è un percorso che l'Italia è orgogliosa di aver contribuito ad avviare” , ha continuato. Oggi ha ufficialmente preso il via il G7 dei Parlamenti a Verona, dove la Presidente del Consiglio Giorgia, inaspettatamente, non si è presentata di persona ma ha preferito intervenire da remoto. Si è infatti scusata per "non essere riuscita a fare di più raggiungendovi fisicamente”: ”In ogni caso non potevo, non volevo far mancare il mio contributo a questa giornata”, ha detto.