Guardiania nei parchi Galgario e Baden Powell potenziato il servizio alla Trucca

(Di venerdì 6 settembre 2024) Bergamo. A partire dal 5 settembre è stato introdotto ildi custodia al parco, per 5 ore al giorno, e al parco, per 4 ore al giorno. Sono state inoltre estese le ore di sorveglianza anche in altricittadini: al parco Locatelli, lasarà presente per 3 ore al giorno (rispetto le 2 precedenti), mentre al parco dellal’orario di custodia passerà da 3 a 5 ore al giorno. Anche il Parco Turani sarà interessato da un incremento, con 4 ore di sorveglianza quotidiana rispetto alle precedenti 3. Il Campo di Marte, recentemente riaperto, sarà sorvegliato per 2 ore al giorno, con apertura e chiusura dei servizi igienici pubblici.