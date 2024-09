Forum Ambrosetti al via | ospiti e temi dell’evento di Cernobbio

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 6 settembre 2024) Venerdì 6 settembre ha avuto inizio ilTehadi, uno dei più importanti appuntamenti per l’economia italiana. Nato per aggregare gli imprenditori del nostro Paese 50 anni fa, ilsi è trasformato negli anni in un grande evento internazionale a cui partecipano importanti capi di Stato e ministri da tutto il mondo. Sarà così anche per l’edizione 2024, che vedrà la presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma anche del presidente di turno dell’Unione europea Viktor Orban. L’Ucraina sarà tra icruciali, con Giorgia Meloni che proverà a ricucire il parziale strappo creatosi con Zelensky dopo il voto contrario dell’Italia in Consiglio europeo alla mozione sull’utilizzo delle armi dei Paesi membri all’interno del territorio russo.