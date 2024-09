F1 ufficiale | Oliver Bearman sostituirà lo squalificato Kevin Magnussen a Baku

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) Fuori, dentro. Il giovane pilota inglese, infatti, sarà al via del Gran Premio di Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, con la Haas. La conferma è arrivata oggi, anche se la presenza del pilota della Ferrari Driver Academy nel weekend diera pressoché inevitabile. La squalifica scattata per il pilota danese dopo i fatti di Monza, darà modo, quindi, al pilota classe 2005 di tornare a fare sul serio nel Mondiale di Formula Uno. Come ben ricordiamo,aveva preso parte al Gran Premio dell’Arabia Saudita, dopo il forfeit di Carlos Sainz che si era dovuto sottoporre ad un intervento di appendicectomia. Di punto in bianco l’inglese fu catapultato dal box sulla SF-24 con la FP3 che stava per iniziare. Un esordio di alto livello sulla Ferrari, tanto da conquistare 6 punti grazie al settimo posto.