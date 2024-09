Eccellenza bergamasca La Stalletta di Pucci | latte d’asina pet-therapy e cosmetici naturali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) Una piccola grande realtà tuttache negli anni ha fatto delle asine e del loroil proprio tratto distintivo. È “La”, presente alla Fiera di Sant’Alessandro anche quest’anno. Cuore pulsante di questa realtà è proprio Marta, 23 anni, studentessa di Psicologia con un amore smisurato per la campagna e gli animali. L’azienda nasce ufficialmente nel 2008 per opera del padre di Marta, veterinario specializzato in grossi animali e istruttore di equitazione. "Ai tempi avevamo diversi cavalli che mio padre decise di dar via per prendere le prime asine – racconta Marta –. Questo perché da piccola ero intollerante alvaccino, perciò mio padre decise di allevare degli animali che potessero fornire una valida alternativa, cioè il. Ad oggi la nostraconta ben 24 capi.