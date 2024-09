Bagnaia il più veloce nella Practice a Misano

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 6 settembre 2024)ADRIATICO (ITALPRESS) – Francesco, in sella alla Ducati Lenovo, è stato il piùnel corso delladi MotoGP del Gran Premio di San Marino. Sul circuito di, nonostante gli acciacchi fisici, il pilota piemontese ha siglato il miglior tempo in 1’30?685. Il podio di giornata viene completato dagli spagnoli Marc Marquez (Ducati Gresini, +0?185), al secondo posto, e Jorge Martin (Ducati Prima Pramac, +0?281), al terzo. Bene anche Franco Morbidelli (Ducati Prima Pramac, +0?282) con il quarto crono; quinto, invece, Enea Bastianini (Ducati Lenovo, +0?382). Nell’ordine, completano la top ten e accedono direttamente al Q2 anche Pedro Acosta (caduto durante il turno), Marco Bezzecchi, Maverick Vinales, Fabio Quartararo e Jack Miller. Out, invece, tra gli altri, Binder, Espargaro, Di Giannantonio e Alex Marquez.