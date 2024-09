Agatha All Along Kathryn Hahn potrebbe apparire anche in The Fantastic Four | First Steps?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 6 settembre 2024) La storia della stregaHarknesscontinuarenel reboot dedicato alla Super Famiglia di Supereroi? Il Marvel Cinematic Universe si arricchirà di un nuovo capitolo questo mese, ovveroAll, una nuova serie Disney+ incentrata sulle continue avventure diHarkness (), personaggio che aveva lasciato alla fine di WandaVision. Mentre le vibrazioni spettrali e le connessioni mistiche più ampie hanno dominato il dibattito suAll, c'èla questione del potenziale futuro a lungo termine dinel MCU, soprattutto se accostata alla sua breve permanenza nei fumetti Marvel. In particolare, soprattutto per coloro che conoscono la storia dei fumetti difare un cameo in The