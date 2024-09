Viaggiare senza barriere In stazione apre la Sala Blu

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Dopo 10 anni di battaglie a suon di articoli, carte bollate, discussioni in consiglio comunale e confronti tra la giunta e Rfi, finalmente ladi Villasanta sarà accessibile anche alle persone con disabilità . Da lunedì sarà attiva laBlu. Si tratta di un servizio di assistenza gratuito offerto da Rfi (ma previa prenotazione con almeno 48 ore di anticipo) riservato ai viaggiatori a ridotta mobilità e con disabilità . Una battaglia iniziata proprio a Villasanta da Davyd Andryiesh, uno studente di origine ucraina ma da sempre residente in paese che dalla nascita è costretto sulla sedia a rotelle. Davyd,aiuto, non poteva accedere da solo sul treno perché c’è un grande dislivello con la banchina. Davyd accoglie la notizia dell’istituzione dellablu con piacere, ma è una soddisfazione a metà .