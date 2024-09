Verso Benevento-Potenza Auteri studia le mosse per scuotere la Strega

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAnche se ilnon ha ancora trovato una sua precisa fisionomia, il campionato non aspetta e dopo il ko di lunedì a Catania nella prossima gara contro ili giallorossi dovranno cambiare registro e tornare subito a macinare punti. In difesa, anche se sono sulla via del completo recupero, difficilmente misterpotrà disporre di Tosca e Meccariello, motivo per il quale contro i lucani l’allenatore potrebbe riproporre lo stesso pacchetto arretrato che ha concesso poco o nulla al Catania, salvo però farsi trovare posizionato male in occasione della rete che ha deciso il match. In mezzo al campo sono le condizioni Pinato a preoccupare l’allenatore delperché è forse l’unico in grado di dare la fisicità necessaria al reparto.