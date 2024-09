US Open 2024 Errani e Vavassori nella storia | sono campioni nel doppio misto Townsend Young al tappeto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Sarae Andreascrivono un’altra pagina di trionfo per il tennis italiano in questofin qui da sogno. Allo USinfatti il duo azzurro si è laureato campione slam nelbattendo in finale i due statunitensi Taylore Donald. Vittoria sofferta ma ampiamente meritata per la coppia italiana, che ha giocato alla grande nei punti decisivi e alla fine ha vinto col punteggio di 7-6(0) 7-5 in un’ora e 28 minuti di gioco. Prosegue dunque l’annata strepitosa di, che dopo l’oro olimpico a Parigitorna sul tetto di uno slam a distanza di 10 anni da Wimbledon 2014 vinto in coppia con Roberta Vinci. Diventano dunque 6 gli slam vinti dalla bolognese, che ha già completato il grande slam nelfemminile.