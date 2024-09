Premio Teleromagna 50 Vince Diamond Francis

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Martedì sera, l’ultima settimana della stagione 2024 del trotto estivo targato Ippodromo del Savio, si è aperta con una serie di corse di primo livello, caratterizzate da eccellenti risultati cronometrici e dalla grande affidabilità dei favoriti, che si sono dimostrati all’altezza delle aspettative – e dei pronostici – di tutte le sette sfide in programma. La corsa clou era il ‘50’ che in effetti non ha creato particolari grattacapi al ‘classico’, in pista per rodare la condizione in vista del Città di Treviso e facile vincitore con Andrea Farolfi in sediolo, piombato sul traguardo alla media di 1.12.3. Alle sue spalle si sono piazzati Cannes dei Greppi e Corsaro San. La serata si era aperta alle 21, col successo di Fiorella Jet, brillante leader che in 1.15.