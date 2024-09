Paralimpiadi 2024 l’Italia Team fa poker di medaglie in uno straordinario pomeriggio di gare

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 5 settembre 2024) Parigi, 5 settembre– Gli Azzurri conquistano altree lo fanno in unodi emozioni alledi Parigi. Il ciclismo tricolore ottiene un altro alloro ed è quello del terzo posto con Mirko Testa. Il nuoto applaude Antonio Fantin che sale sul primo gradino nei 100 stile S6. Bebe Vio Grandis mette al collo il secondo bronzo ai Giochi, insieme alla squadra femminile di fioretto. Il racconto dellee le interviste – Fonte comitatoparalimpico.it Ilsi è aperto con il bronzo di Mirko Testa nella gara su strada di ciclismo H3. L’azzurro ha completato i 56,8 km del percorso in 1:39.38, chiudendo alle spalle dei due francesi Mathieu Bosredon, oro in 1:34.36, e Johan Quaile, argento in 1:35.57.