Nessuno come Jannik Sinner in Italia | semifinale in tutti i tornei dello Slam

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024), pioniere del tennisno. Il n.1 del mondo continua a riscrivere la storia della disciplina per il Bel Paese, grazie a quanto fatto nei quarti di finale degli US Open 2024. L’altoatesino (n.1 del mondo) ha sconfitto il russo Daniil Medvedev per 6-2 1-6 6-1 6-4 e si è qualificato per le semifinali. Un risultato dai connotati storici, dal momento che il classe 2001 pusterese è il primono ad aver raggiunto in carrierai penultimi atti negli. Inoltre,è il primono (uomo o donna) nell’Era Open ha spingersi alle semifinali di tre Major in una stagione.a 23 anni e 19 giorni è anche il secondo tennista più giovane ad aver raggiunto le semifinali agli Australian Open, Indian Wells, Miami e agli US Open in un anno solare, dopo Rafael Nadal (22 anni e 93 giorni) nel 2008.