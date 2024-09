Milano | pm ‘qualcuno potrebbe aver aiutato Beretta ad alterare scena omicidio’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2024), 5 set. (Adnkronos) – “Non si può escludere” che delle persone, che si sono immediatamente avvicinate alla macchina in cui c’era il corpo senza vita di Antonio Bellocco, “possanoagevolatonel tentativo di eludere le indagini alterando o modificando ladel delitto”. E’ uno dei passaggi del decreto di fermo per omicidio firmato dai pm diPaolo Storari e Sara Ombra nei confronti del capo ultrà dell’Inter Andrea, già sottoposto a sorveglianza speciale, e accusato del delitto del 36enne rampollo della cosca di Rosarno. E’ all’interno dell’abitacolo della Smart della vittima – dopo che i due si sono incontrati in una palestra a Cernusco sul Naviglio – che avviene l’omicidio.