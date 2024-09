LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | Caironi in difficoltà nel salto in lungo T63 Low spaziale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.44 4.37 per Marcusen che ripete al centimetro ilfatto in precedenza. 19.41 Questa la classifica delinT63 dopo metà gara. Finisce qui la finale della spagnola. 1 AUS Vanessa Low (T61) 5.45 WR 2 SUI Elena Kratter (T63) 4.83 SB 3 USA Noelle Lambert (T63) 4.664 ITA Martina(T63) 4.63 5 JPN Tomomi Tozawa (T63) 4.58 6 JPN Kaede Maegawa (T63) 4.50 7 DEN Emilie Aaen (T63) 4.43 8 USA Lindi Marcusen (T63) 4.37 9 ESP Desiree Vila Bargiela (T63) 3.98 19.40 5.44 per Vanessa Low! L’australiana è un metronomo e piazza il terzoconsecutivo sopra al 5.40. 19.39 Oro per Bayekula in 53.05. Al traguardo la belga ha preceduto Manuela Schaer (53.05) e Tatyana McFadden (53.60). 19.38 Iniziata la finale dei 400 metri T54. 19.38 Si migliora leggermente Elena Kratter che salta a 1.83. 19.36 Ottimodi Tozawa in 4.58.