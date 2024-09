Leonardo Fabbri fisso sul podio in Diamond League | bella spallata a Zurigo Crouser insuperabile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024)si conferma inamovibile dalin, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Il Campione d’Europa e vice campione del mondo di getto del peso ha conquistato un bel secondo posto a(Svizzera), rimanendo in maniera brillante tra i migliori dei meeting più importanti dopo la terza piazza di Chorzow e la seconda posizione del Golden Gala a Roma. Il toscano ha scagliato l’attrezzo a 21.86 metri in occasione del sesto tentativo su una pedana bagnata dalla fitta pioggia che si è abbattuta sulla località elvetica, ricordando le avverse condizioni che un mese fa condizionarono le Olimpiadi di Parigi 2024, dove l’azzurro si dovette accontentare della quinta piazza in una stagione caratterizzata dal record italiano e seconda miglior misura mondiale dell’anno (22.95 metri a Savona a metà maggio).