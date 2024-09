Jacuzzi® è partner di Casa Riva

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) (Adnkronos) - L'esclusiva struttura di Leardini Group situata a Riccione aderisce al progettoSensational Wellness™, dedicato a tutte le realtà che fanno del benessere una nuova opportunità di business, visibilità e servizio agli utenti Milano, 5 settembre 2024 –, esclusiva struttura parte di Leardini Group e situata a Riccione, aderisce al progettoSensational Wellness™, iniziativa firmatae dedicata a tutte le strutture wellness e hospitality che puntano sul benessere come una nuova opportunità di business, visibilità e servizio agli utenti. Ubicata nel cuore di Riccione,si presenta come un villino storico finemente restaurato per esaltarne la bellezza originale. Offre quattro suite eleganti -Marea, Onda, Molo e Cala- con arredi di lusso, pavimenti in parquet e dettagli in marmo.