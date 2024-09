Inter al lavoro Bisseck assente! Calhanoglu e Bastoni recuperano | Inter Chat Live

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 5 settembre 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.30 conin video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. IN VIDEO ? Ritorna l’appuntamento con, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. La puntata odierna si concentrerà sulle ultime novità emerse in queste ventiquattro ore. In particolare ci concentreremo sulla situazione infortunati in casa nerazzurra, con Yanndall’allenamento odierno a causa di un piccolo problema influenzale. Ma non solo: aggiornamenti anche sulle condizioni di Hakane Alessandro, partiti con le rispettive nazionali.