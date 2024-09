Il Napoli può vincere lo Scudetto | arriva la sentenza in diretta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 5 settembre 2024) “Ilpotrà lottare eper lo”,ladell’ex allenatore inIl mercato stratosferico delha proiettato la squadra di Antonio Conte in vetta alle classifiche di molti addetti ai lavori. Gli azzurri, reduci dal terribile decimo posto dello scorso anno, vengono considerati una potenziale concorrente al titolo proprio per gli innesti fatti durante la campagna acquisti estiva. Da Buongiorno a McTominay, passando per Gilmour, Spinazzola, fino adre a Neres e Lukaku. In attesa di vederli tutti insieme in campo, la sfida contro il Parma ha già dato delle risposte: la conferma della qualità di David Neres e l’impatto di Lukaku sotto la guida di Conte. Alil belga potrà fare meglio di quanto visto a Roma, specie per la condizione fisica con la quale si è sin da subito presentato al cospetto del tecnico leccese.