Giovane investito a Scarperia individuato l’automobilista che l’ha travolto

(Di giovedì 5 settembre 2024) Firenze, 5 settembre 2024 - Tutto è avvenuto nella giornata di domenica 1° settembre quando, poco dopo le 2 di notte, un 34enne residente in un comune del Mugello chiama il 118, segnalando di aver trovato un ragazzo ferito, in un campo adiacente alla strada, in località “Ponte del Sasso” di. Il personale sanitario, constatate le gravissime condizioni del 16ennetrasportato immediatamente presso il pronto soccorso dell’Ospedale Careggi di Firenze. Il ragazzo, arrivato in “coma da trauma” ma non in pericolo di vita, è stato trasferito in Neurochirurgia e tenuto sotto costante osservazione. Le indagini sono partite immediatamente sia attraverso l’esame delle telecamere di videosorveglianza che dei lettori targhe presenti nel comune die San Piero (FI).