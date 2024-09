Galles-Turchia | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 5 settembre 2024) Gara valida per la prima giornata del gruppo 4 di Lega B di Nations League 2024/2025 che comprende Islanda e Montenegro. I padroni di casa vogliono rilanciarsi dopo le ultime delusioni, mentre gli ospiti cercano di confermarsi ad alti livelli.si giocherà venerdì 6 settembre 2024 alle ore 20.45 presso il Cardiff City Stadium: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I Dragoni sono in cerca di riscatto dopo la doppia delusione subita prima al Mondiale qatariota e poi con la mancata qualificazione ad Euro 2024. Adesso si punta ad aprire un nuovo ciclo che possa innanzitutto guadagnarsi la promozione nella Lega A di Nations League Sorretti da un intelaiatura di un certo livello, i turchi ambiscono a ripetere gli ultimi otto risultati ottenuto, tra cui il quarto di finale ottenuto ad Euro 2024. LE(3-5-2): Ward, B.