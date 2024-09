Fermana all’attacco Preso l’under Leonardi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Doppia seduta di allenamento nella giornata di ieri per lache si avvicina sempre più all’esordio in campionato in casa della Recanatese, con l’attesa che sale soprattutto nell’adrenalina dei tifosi che vogliono vedere all’opera in gare ufficiali e con i tre punti in palio la nuova. Allenamento mattutino completamente sulla parte fisica perché la squadfra ha ancora bisogno di mettere benzina nelle gambe, con molti lavori di forza cui la squadra è stata sottoposta del preparatore atletico Quintili sotto l’occhio attento di mister Bolzan. Pomeriggio invece lavoro in campo con diverse situazioni gara provate e in particolare si aggressione e recupero palla, uno dei mantra del tecnico gialloblù. In campo c’era anche Andrea Bianchimano freschissimo di firma e subito al centro delle indicazioni tattiche della squadra.