Bonus assunzione giovani donne e ZES | incentivi al via da settembre

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il Decreto – legge 7 maggio 2024 numero 60, ribattezzato DL Coesione e convertito in Legge 4 luglio 2024 numero 95, prevede tre distintia beneficio dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, rispettivamente,under 35,prive di impiego regolarmente retribuito o ancora lavoratori over 34 disoccupati da almeno ventiquattro mesi. Tutte e tre le misure spettano con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1°2024 ma, per poterle effettivamente applicare in sede di calcolo dei contributi, i datori di lavoro devono attendere una serie di provvedimenti, come l’autorizzazione della Commissione UE, il decreto ministeriale attuativo e le consuete circolari / messaggi dell’Inps. Analizziamo la questione in dettaglio.