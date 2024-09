Biosalus compie 15 anni e ora apre ai bambini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il mese di ottobre, a Urbino, fa rima ancora con: il 2024 porterà, nel weekend di sabato 5 e domenica 6, l’edizione numero 15 del festival nazionale del biologico e del benessere olistico, organizzato dall’Istituto di Medicina naturale urbinate. "Il suo successo - dicono gli organizzatori - è ormai consolidato, come dimostrano i circa 20mila visitatori dell’ultimo anno, ma ogni edizione il programma si arricchisce di novità, pur mantenendo saldo il cuore pulsante dell’iniziativa, che si fonda su come raggiungere il nostro benessere in modo integrato, a partire dai trattamenti naturopatici fino all’alimentazione biologica, l’attività sportiva e le medicine complementari, come quella tradizionale cinese e ayurvedica.