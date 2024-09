Basket B nazionale Match test Chieti – Jesi 87-65

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 5 settembre 2024) Sottoscrizione degli abbonamenti alla segreteria della palestra Novelli. Prossima amichevole sabato 7 settembre ore 18 al Palatriccoli contro Matelica, 4 settembre 2024 – Secondo allenamento congiunto per la squadra di Ghizzinardi e seconda sconfitta. AlaAcademy perde 87-65, lasciando i primi tre parziali alla squadra di casa, stessa categoria e stesso girone, vincendo l’ultimo periodo: 21-18, 23-13, 24-11, 19-23.1974: Bianco 10, Ogenwony, Bechi 14, Maiga 4, Tommasini 2, Hadzic 16, Sinagra, Vettori 10, Van Ounsem 14, Del Sole 12, Serafini 5. All. LardoAcademy: Carnevale, Giacché 3, Di Emidio 14, Berra 5, Valentini, Marulli 11, Cena 12, Petrucci 13, Zucca 7. All. Ghizzinardi Intanto la società comunica che si è registrata una “partenza sprint per la campagna abbonamenti.