Atletica morta a 33 anni Cheptegei | il fidanzato le aveva dato fuoco

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Èa 33Rebecca, maratoneta ugandese recentemente protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024. Lo ha reso noto con un post sui social Donald Rukare, presidente del Comitato olimpico ugandese. La donna, che faceva base in Kenya, era stata aggredita domenica 1° settembre dal, che l’cosparsa di benzina per poi darle. Ricoverata d’urgenza in ospedale, le condizioni dierano apparse immediatamente critiche vista la presenza di ustioni sul 75% del corpo. Nonostante il tentativo dello staff sanitario di salvarla, purtroppo non c’è stato nulla da fare. “Condamo fermamente la violenza contro le donne: questo è stato un atto codardo e insensato che ha portato alla perdita di una grande atleta la cui eredità continuerà a durare nel tempo” ha scritto su X Rukare.