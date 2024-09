Atletica Fabbri fa 2186 nella Diamond League di Zurigo | Mi sono piaciuto ci tenevo a riscattarmi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 5 settembre 2024 – In una serata piovosa al Meeting di, Leonardo(Aeronautica) firma uno splendido lancio del peso a 21,86 e piazza la seconda posizione, dopo aver realizzato 21,78, con la qualificazione per la finale della Wandain tasca. E dunque,prossima tappa di Bruxelles, l'Azzurro e campione d'Europa a Roma ci sarà per puntare al successo internazionale nel circuito: "Mi– dice, come riporta fidal.it – l'atteggiamento è stato migliore rispetto a Roma. La misura non è da guardare ma le condizioni erano difficili. Ciperché l'ultima volta con la pioggia non è andata benissimo (la finale olimpica di Parigi, ndr). Crouser? Fa un altro sport". E quest'ultimo (Ryan Crouser (Usa)), già oro olimpionico a Parigi, lancia a 22,66 al secondo lancio e si assicura il successo della tappa elvetica.