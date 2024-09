Anche il Cdm dice sì alla stretta | stop alla pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 5 settembre 2024) Lodicompie un ulteriore passo. Dopo il via libera definitivo del Parlamento e lalo scorso 24 febbraio in Gazzetta ufficiale della legge di delegazione europea, che affidava al governo una delega per il recepimentodirettive europee, la norma 'Costa' (dal nome dell'esponente di Azione, firmatario dell'emendamento approvato, poi ribattezzato dalle opposizioni 'norma bavagliò) è stata oggetto dell'esame «preliminare» del Consiglio dei ministri riunitosi ieri. Il decreto legislativo ad hoc, dunque, ora dovrà passare all'esamecommissioni parlamentari competenti per il relativo parere che, però, non è vincolante.