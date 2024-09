Affitti Brevi serve il Codice CIN per strutture ricettive

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 5 settembre 2024) Negli ultimi anni, il settore degliè esploso, alimentato dalle piattaforme online che facilitano la gestione e promozione di case vacanze. Tuttavia, la mancanza di regolamentazione ha sollevato preoccupazioni in merito all’evasione fiscale e alla sicurezza, specialmente per i turisti. Per rispondere a queste sfide, il Ministero del Turismo ha introdotto ilIdentificativo Nazionale (CIN), un sistema pensato per regolamentare meglio lee le locazioni. Cos’è il CIN Il CIN è ununico che ogni struttura ricettiva, sia essa un hotel, bed and breakfast o casa vacanze per, deve ottenere attraverso la registrazione nella Banca Dati delle(BDSR).