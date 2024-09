Sparatoria in pieno giorno tra capi ultras dell’Inter | morto il rampollo della ‘ndrangheta Antonio Bellocco Ferito Andrea Beretta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Alla fine soldi e affaricurva Nordhanno portato all’inevitabile conseguenza: sangue per la strada e omicidio. È successo tutto questa mattina poco dopo le 10 in via Besozzi a Cernusco sul Naviglio. A essere ucciso è stato il 26enne, erede del casato mafioso di Rosarno. L’omicida è, capo storicocurva già fedelissimo di Vittorio Boiocchi ucciso a sua volta il 29 ottobre 2022. La dinamica, per quel che risulta in questo momento sarebbe questa: i due hanno iniziato una discussione, a quel puntoha estratto la pistola e ha fatto fuoco, ferendo però soloche a sua volta si è scagliato contro il giovane boss uccidendolo a coltellate.