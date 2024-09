Peter Weir | Io produttore? Impossibile Sono troppo autoritario!

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Splendido Leone d'Oro alla carriera, il regista celebra il suo passato mentre si gode il presente da pensionato di lusso e nega di voler tornare al lavoro, magari in veste di. E ai giovani, un consiglio: "stimolate l'immaginazione". La scelta di appendere cappello e cinepresa al chiodo, per, è sopraggiunta con l'avanzare degli acciacchi legati all'età , ma quando lo vediamo sfilare tra due ali di folla in Sala Grande al Lido di Venezia per ritirare il Leone d'Oro alla carriera, consegnatogli da un emozionatissimo Ethan Hawke, il cineasta ottantenne appare in ottima forma. Con opere come Picnic ad Hanging Rock, L'attimo fuggente, The Truman Show e Mosquito Coast,è entrato di diritto nella storia del cinema. Alla Mostra di Venezia è già intervenuto in veste di presidente della giuria internazionale nel 1993, ma stavolta il