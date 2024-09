Parma morta di overdose la 15enne trovata senza vita in un appartamento

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Purtroppo i sospetti degli investigatori hanno trovato una tragica conferma: la ragazzina di appena 15 anni che è statanella notte tra l’11 e il 12 agosto nella casa di un amico, nel quartiere Lubiana, è deceduta perda droga. Ad ucciderla, secondo li risultati dell’autopsia effettuata sul suo corpo, sarebbe stata nello specifico una ingente quantità di anfetamine.Leggi anche: Matthew Perry, il suo medico ammette le responsabilità: “Ketamina in dosi sempre più elevate per truffarlo” Cos’è l’Mda La sostanza che ha ammazzato laè l’Mda, un’anfetamina psichedelica che può essere venduta in pillole o in cristalli da diluire in acqua o alcol.