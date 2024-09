Paralimpiadi Parigi 2024 tennistavolo | Rossi Parenzan e Falco in semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Prosegue ilai Giochi Paralimpici di. A differenza dei Giochi Olimpici, chi va inha certezza di medaglia vista la scelta di assegnare due bronzi agli sconfitti al penultimo atto. Giada, classe 1-2 donne, batte ai quarti l’argentina Coty Garrone in tre set dominati. 11-3 11-0 11-6 il punteggio a favore della numero 2 del tabellone, che inavrà la polacca Dorota Buclaw (5). Matteo, classe 6, ha sconfitto in tre set il cileno Ignacio Torres con il punteggio di 11-9 11-6 11-9. L’azzurro inse la vedrà con l’americano e campione in carica Ian Seidenfeld. Federico, classe 1, elimina la testa di serie numero 1 Joo Young Dae al quinto set. Dopo essersi fatto rimontare un vantaggio di due set, l’azzurro è bravo a non cedere mentalmente e a sconfiggere il coreano 11-8 11-6 9-11 7-11 11-7.