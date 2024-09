Mats Wilander convinto da Jannik Sinner | Sta facendo quando deve per rimanere n 1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024)può guardare al futuro con ambizione rispetto al suo essere n.1 del mondo. L’altoatesino ha nel mirino le 20 settimane dello svedese, vincitore di sette Slam in carriera negli anni ’80, e rimasto in cima alla classifica mondiale non così a lungo come avrebbe voluto. Una rivelazione che ha fatto lo stessoai microfoni di SuperTennis, lodando quantostaper confermarsi in vetta al ranking ATP. L’ex campione scandinavo ha infatti parlato di atteggiamento e delle qualità del pusterese legate al “Lavorare e a sviluppare il suo gioco anche se è già diventato numero uno“. Un approccio opposto al suo: “Statutto quello che avrei dovuto fare iosono salito in vetta. Mi sono adagiato, ho pensato ‘ok, sono al top, dove posso andare ora? Soltanto giù.