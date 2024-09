Latte adulterato svolta Misure cautelari per cinque dipendenti | Non entrate in azienda

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) C’è unanella vicenda giudiziaria Tre Valli Cooperlat per frode in commercio e adulterazione del prodotto. Il giudice per le indagini preliminari di Pesaro ha firmatopersonali nei confronti di altrettantiche hanno rivestito incarichi di responsabilità nello stabilimento dell’controllata Fattorie Marchigiane di Colli al Metauro. Per sei mesi non potranno entrare ine svolgere attività professionali inerenti al settore lattiero caseario. Ieri mattina il provvedimento è stato notificato agli interessati: la procura di Pesaro ha infatti delegato l’esecuzione deiprovvedimenti al comando Nas di Ancona guidati dal comandante Alfredo Russo e all’unità investigativa centrale dell’Icqrf (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari di Roma).