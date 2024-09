L’annuncio di Elton John | dopo un’infezione agli occhi la sua vista è limitata

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Un annuncio che ha fatto preoccupare i fan in tutto il mondo.ha rivelato di avere una «visione» in uno deglia seguito di una grave infezione oculare. Il cantante e musicista, 77 anni, ha condiviso l’aggiornamento sulla sua salute su Instagram, spiegando ad ammiratori e follower di aver fatto passi da gigante nella guarigione. GUARDA LE FOTO Daa Audrey Hepburn: chi sono gli “Egot”, i membri del club più esclusivo di Hollywoodaggiorna i fan sulla sua salute «Durante l’estate ho avuto a che fare con una grave infezione oculare che purtroppo mi ha lasciato con una visionesolo in uno. Sto guarendo, ma è un processo estremamente lento e ci vorrà del tempo prima che laritorni all’o colpito», ha scritto nel post.