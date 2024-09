La vittoria di Giorgia Meloni a Bruxelles Ruolo importante per Fitto avrà più peso di Gentiloni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Alla fine, dopo tanti dubbi e tante illazioni, sembra proprio chesia uscita dall’impasse delle nomine per i Commissari Europei acon un indubbio successo. Ad anticiparlo è stato il quotidiano tedesco Die Welt. Raffaele, il nome indicato daalla Von der Leyen, dovrebbe ricevere una Vicepresidenza esecutiva con deleghe all’economia e al Pnrr. Non solo la nostra Premier è riuscita quindi e evitare un declassamento dell’Italia sullo scacchiere europeo, ma è riuscita a ottenere per il suo prescelto unpiùrispetto a quello che nel passato esecutivo dirivestiva l’eponente del Pd Paolo. La posizione offerta aè fondamentale soprattutto perché legata alla destinazione e all’uso dei soldi del Pnrr, tema che sta mettendo in difficoltà un po’ tutti i Paesi dell’Unione.