La pace dei sensi

(Di mercoledì 4 settembre 2024) C'è una piccola storia di paese che vale la pena raccontare perché è meno banale di quello che sembra. Anzi, a pensarci bene e con i tempi che corrono, ha del miracoloso. Nei giorni scorsi a Scandiano, provincia di Reggio Emilia, i carabinieri sono stati chiamati nottetempo perché un uomo si era messo a lanciare bottiglie di plastica contro una finestra. Erano le due passate. L'uomo in questione era infuriato con una giovane coppia che dietro quella finestra era intenta in un amplesso alquanto rumoroso. Travolti dalla passione, i due non avevano fatto caso all'etichetta né avevano pensato ai vicini, che a quell'ora stavano tra le braccia non di un amante ma di Morfeo. Quando sono cominciate ad arrivare le bottiglie, la giovane coppia ha interrotto il kamasutra e, spaventosissima, ha chiamato il 112.