La Maison della Danza inaugura il nuovo anno accademico 2024 2025

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Arezzo, 4 settembre– 60 anni in perfetta forma, ogni giorno impegnato ad insegnare disciplina e nuovi passi alle sue allieve nella scuola Lanelle sedi di Arezzo, Ambra e Bucine e 50 anni divissuta con grande amore e dedizione, dalla televisione ai grandi teatri. A pochi giorni da un doppio compledavvero speciale, il M° Roberto Scortecci, direttore artistico e insegnate de La, si prepara adre il. “Laè uno dei più grandi amorimia vita – ricorda Scortecci – un amore incondizionato che non finirà mai, neppure dopo fallimenti o cadute. È un qualcosa di magicamente meraviglioso”. “Ancora adesso, così come all’inizio del mio percorso – aggiunge Scortecci – laè un modo di vivere. Sento lae la vivo intensamente come l’ho guardata la prima volta.