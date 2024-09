Joker | Folie à Deux recensione Venezia 81 | Joaquin Phoenix e Lady Gaga sconvolgeranno tutto

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Da81, in concorso, ladidi Todd Phillips con: il film più atteso della Mostra è un sequel coraggioso al limite dell’incoscienza, destinato a dividere profondamente ma anche vivo e per certi versi sovversivo Non giriamoci attorno.è il film più atteso di una Mostra già prodiga di grandi autori e star, sopratse consideriamo che il primo capitolo si aggiudicò un clamoroso Leone d’Oro tra le smorfie di alcuni critici e l’esaltazione del pubblico. Tornano a Gotham City il regista Todd Phillips e il protagonista(premio Oscar nel 2020 proprio grazie al personaggio di Arthur Fleck), ma la grande novità è la Harley Quinn diche, per l’occasione, è tornata dietro ad un microfono.