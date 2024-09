Idee e altri numeri sull’ambiente L’ex ministro Clini ci scrive

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Al direttore - Ho grande stima per Chicco Testa e Jacopo Giliberto. Condivido la critica al catastrofismo, che non è mai stato un buon viatico per le politiche ambientali. Ma un conto è combattere il catastrofismo, un conto è “addomesticare” i dati degli eventi estremi per negare i cambiamenti climatici. Chicco e Jacopo fanno riferimento a un articolo pubblicato da Nature nel 2018 che rilevava la riduzione degli incendi nelle foreste nonostante il cambiamento climatico. Suggerirei una più attenta lettura di Nature, soprattutto negli ultimi due anni. 47 articoli di Nature e Communications Earth & Environment pubblicati tra il 2022 e 2024 sono dedicati alla descrizione e all’analisi degli eventi climatici estremi in Africa, in Asia, in Europa e nelle Americhe, compresi gli impatti sulle foreste, descritti con l’usuale puntualità e ricchezza di dati.