‘Gotti’ il Comune in campo | Manutenzione già in corso Le parole di Mei? Un sogno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) "Ilci è sempre stato molto vicino e ci ha promesso che continuerà a farlo". L’aveva detto Giuliana Amici, vicepresidente della Libertas Atletica Forlì, sul Carlino di ieri, in merito aldi atletica ‘Carlo Gotti’, il giorno dopo che il sodalizio forlivese ha preso definitivamente in mano la gestione dell’impianto dopo anni di bandi, ricorsi, controricorsi e tanta burocrazia. Ieri anche l’assessore allo sport Kevin Bravi ha confermato l’impegno dell’Amministrazione comunale a far sì che l’impianto possa tornare agli antichi splendori. "C’è grande attenzione da parte di questa Amministrazione aldi atletica ‘Carlo Gotti’ –, scrive l’assessore in una nota diffusa dal–.