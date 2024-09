Gazza Pd alza lo scudo su Pedroni | È un profilo di livello nazionale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Segretario Massimo, la nomina eccellente dell’ex presidente di Coop Italia Marcocome capo di gabinetto del sindaco Marco Massari ha stupito molti anche dentro al partito. "Premetto: noi siamo molto orgogliosi delle scelte che abbiamo fatto e che sono sempre state approvate all’unanimità dal Partito Democratico. La scelta di proporre un candidato civico è una decisione che ci rende fieri per i risultati importantissimi che abbiamo ottenuto. Se 15 giorni prima del voto avessimo detto che avremmo vinto col 56%, non ci avrebbero creduto nessuno". E sulle nomine fiduciarie c’è stata condivisione nel partito? "Un sindaco è pienamente legittimato nello scegliere in autonomia sugli incarichi fiduciari. Non credo che ci possano essere letture diverse". I malpancisti pensano che il Pd sia il ’socio di maggioranza’ ma che non abbia contato abbastanza in certe scelte.