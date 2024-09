Douglas Costa sbarca su OnlyFans | l’annuncio dell’ex Juventus e Bayern Monaco

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Nuova esperienza al di fuori del mondo del calcio per. L'ex centrocampista offensivo dellae delha infatti annunciato sui social di aver aperto un proprio profilo su, piattaforma di intrattenimento per adulti a pagamento: "Spero che questa collaborazione duri nel tempo e che potrò rendere felici i miei fan con i miei contenuti". Attivo da circa un meseha postato alcuni contenuti tra foto e video, visibili solo a chi deciderà di abbonarsi al suo canale. Il brasiliano, classe '90, milita attualmente nel Sydney FC ed è lontano dal calcio che conta ormai dal 2021, quando ha terminato la sua esperienza in prestito in Baviera e prima di tornare in Brasile al Gremio.