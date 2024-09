Daredevil | Born Again un dirigente parla dell’azione brutale e dell' orrore della serietv

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 4 settembre 2024), un” e'”Entertainment Weekly ha recentemente incontrato Brad Winderbaum, responsabile di Marvel Studios per lo streaming, la televisione e l’animazione, perre del lancio di Agatha All Along su Disney+ alla fine di questo mese.ndo di come il MCU continui a sperimentare con i generi e i toni, ilha promesso ai fan chenon si tira indietro quando si tratta di violenza. “Vi dirò, alcunee azioni più brutali che abbiamo mai portato sullo schermo sono in arrivo in”, ha detto Winderbaum, ‘che non è un horror, ma è molto potente e contiene un’azione a dir poco viscerale’.