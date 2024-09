Ciclismo le condizioni di Van Aert dopo la caduta alla Vuelta 2024

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma, 4 settembre– Che ilnon fosse l'anno fortunato di Wout Vanlo si era capito già dprimavera e in particolare dalle terribileDwars Door Vlaanderen, preceduta a sua volta da più piazzamenti che vittorie. Poi la lunga riabilitazione, con tanto di rinuncia al Giro d'Italia, e il ritorno al Tour de Francesenza una grande forma e più che altro per preparare le Olimpiadi di Parigi: il bottino è stato un buon bronzo nella prova a cronometro e un deludente 37esimo posto in quella in linea, entrambe vinte dall'amico e connazionale Remco Evenepoel. La rinascita era stata segnata d: 3 tappe in carniere al debutto, la maglia verde ormai in cassaforte e quella a pois neanche tanto lontana.