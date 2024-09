Chi è Andrea Beretta il capo ultras dell’Inter tra pestaggi e Daspo | A me in curva interessa il guadagno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Cresciuto all’ombra dello storicoVittorio Boiocchi, ucciso nell’autunno di due anni fa sotto la propria abitazione,“Berro”ha 49 anni ed è ritenuto una sorta di “militare” dellaNord. La sua consacrazione a leader dellainterista arriva all’indomani dell’omicidio di Boiocchi, avvenuto il 30 ottobre del 2022. L’uomo, che ha già ammesso di aver ucciso Antonio Bellocco, erede di una potente famiglia ‘ndranghetista, era stato condannato ad un anno di carcere – pena poi tramutata in multa – per aver aggredito un ambulante napoletano nel febbraio del 2022. In quella circostanza,rimediò anche undecennale che va ad accumularsi al divieto di entrare o dimorare a Milano per la “grave pericolosità” sociale.