Case occupate la via sinistra all’illegalità Il commento di Ippolito

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Si dice comunemente che l’estate dovrebbe portare un po’ di tranquillità. Finito l’attivismo del mese di luglio, quasi tutti praticamente si riposano almeno qualche giorno, hanno tempo per se stessi, magari riflettono e si calmano. Niente affatto! Vana speranza. L’abitudine in Italia è ormai da decenni quella di utilizzare la pausa agostana per far uscire le peggiori cattiverie e falsità, forse a causa di una serenità che evidentemente non si sa più dov’è e non si riesce certo a trovare nelle mura di casa o in villeggiatura. O forse semplicemente perché vi sono molti problemi politici che restano irrisolti e che non è con pochi giorni di riposo che si riesca a far traslocare nella ragionevolezza. Ebbene, al di là dei singoli scandali veri, finti o presunti su cui è meglio sorvolare, quanto emerso dalla stampa dinelle ultime settimane è una brutta piega.