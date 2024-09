Cane salvato a Pietralata il ringraziamento di Prestipino alle forze dell’ordine

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Unrimasto incastrato in una rete metallica è stato soccorso dai Vigili del Fuoco e riconsegnato alla proprietaria Unè statodai Vigili del Fuoco, dopo essere rimasto incastrato in una rete metallica. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, quando alcuni cittadini hanno segnalato l’animale in difficoltàautorità. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale di Roma Capitale. Il, una volta liberato dai Vigili del Fuoco e visitato da un veterinario, è stato riconsegnato alla proprietaria, alla quale era sfuggito. Patrizia, Garante per la tutela e il benessere degli animali di Roma Capitale, ha voluto esprimere il suo: “Grazie ai cittadini per l’attenzione eper la tempestività dell’intervento, dimostrando ancora una volta il loro impegno per il benessere degli animali.”