Asl Na1 Nappi Lega | No a ridimensionamento pool procedure sanzionatorie riscossione a rischio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ildel personale che si occupa delleper violazioni di legge – così come disposto lo scorso 8 di agosto dalla Direzione generale dell’Asl Na1 Centro – rallenta l’attività del suddetto gruppo di lavoro e conseguentemente fa diminuire gli introiti provenienti dalla. Per questo motivo, ho chiesto al dg Verdoliva di ripristinare il numero originario delle unità impegnate nella mansione, affinché si receda da una scelta che non solo va contro il buonsenso ma che incide negativamente sulle casse dell’Azienda sanitaria”. Lo afferma Severino, capogruppo dellanel Consiglio regionale della Campania. L'articolo Asl Na1,): “No a” proviene da Anteprima24.it.